Красноярск, 21 августа, 2017, 08:00 — ИА Регнум. В Красноярске, пострадавшем от сильнейших ливней, всю ночь продолжалась работа по ликвидации последствий непогоды. В городе по-прежнему действует режим чрезвычайной ситуации, сообщили ИА REGNUM сегодня, 21 августа, в мэрии Красноярска.

Скриншот со страницы группы «Я люблю Красноярск». Vk.com Красноярск затопило

Все коммунальные службы работают в круглосуточном усиленном режиме. Задействованы сотрудники МЧС, полиция, ГИБДД. На улицах работает вся имеющаяся откачивающая техника. Дождь лил практически всю ночь. Однако ситуация, по оценкам городских властей, начинает улучшаться.

По информации мэрии, все дороги Красноярска с утра 21 августа открыты для движения транспорта. На всех участках дорог налажено движение пассажирского транспорта.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, 20 августа на Красноярск обрушился сильнейший ливень. В городе объявили режим чрезвычайной ситуации. Горожане начали сообщать о подтоплениях. Осложнилась обстановка на дорогах, происходили перебои с электроэнергией. По информации на утро 21 августа, без электроэнергии оставались 23 дома в микрорайоне Зеленая Роща, на улицах Джамбульская, Тельмана, Новгородская, Воронова. На местах работают сотрудники МРСК Сибири. Сотрудники коммунальных служб откачивали воду из подвалов жилых домов как в частном секторе, так и в районах многоэтажной застройки. 21 августа в городе начнутся комиссионные обследования домов для определения ущерба имуществу граждан первой необходимости. В мэрии заверили, что красноярцам помогут с проведением претензионной работы по отношению к управляющим организациям, которые не обеспечили надлежащее состояние жилых домов и допустили подтопления подвалов и крыш.

Между тем ливень в Красноярске повторил рекорд 1946 года.

«На нашей метеостанции Красноярск опытное поле регулярные наблюдения ведутся с 1914 года. И за это время случаи выпадения суточных осадков более 90 миллиметров были зафиксированы всего два раза — 13 июля 1946 года, когда выпало 94 мм за сутки, и 3 августа 1969 года, когда выпало 97 мм за сутки. За сутки 20 августа 2017 года у нас выпало 94 мм осадков, то есть повторился рекорд 1946 года. Таким образом, это третий случай выпадения такого большого количества осадков за всю историю наблюдений, составляющую более 100 лет», — сказала в беседе с корреспондентом ИА REGNUM пресс-секретарь Среднесибирского УГМС Оксана Сальникова.

Что касается дальнейших прогнозов, по её словам, в течение недели в Красноярске будут идти дожди, но они будут не столь интенсивными.

«Повторения такой ситуации в ближайшее время мы не ожидаем», — подытожила Оксана Сальникова.

Тем временем красноярцы продолжают обсуждать «всемирный потоп» в соцсетях, сопровождая свои комментарии фотографиями и видео затопленного города. «Надо начинать ковчег строить», — пошутила одна из подписчиц группы «Жесть Красноярска» в соцсети «ВКонтакте».

[Видео «Красноярск затопило 20.08.2017 Молокова 1к» со страницы Дмитрий Д]

Напомним, по данным мэрии, месячная норма осадков в Красноярске — 68 мм. Таким образом, недавний ливень «перекрыл» месячную норму. В 85 домах дождевыми водами подтопило кровли и подвалы. В четырех школах и 12 детских садах подтопило подвалы, произошло подтекание по фасадам. Из строя вышла электроподстанция краевой клинической больницы, однако вскоре электроснабжение в медучреждении было восстановлено. Пострадавших, по последним данным, нет.

По информации Гидрометеоцентра, в течение полутора суток в городе выпало 166% осадков от месячной нормы. За последние десятилетия такое явление в Красноярске не наблюдалось.

По информации мэрии, в период с 20 по 21 августа в Красноярске и вовсе выпало порядка 113 мм осадков.