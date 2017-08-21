Донецк, 21 августа, 2017, 07:49 — ИА Регнум. Попытка украинских силовиков атаковать позиции вооруженных сил Донецкой Народной Республики в пригороде Донецка обернулась бегством. Об этом заявил журналистам заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

Александр Горбаруков ИА REGNUM ВСУ

Он отметил, что атака произошла в районе поселка Жабуньки, в наступление пошли подразделения 57-й отдельной мотопехотной бригады. Ответ военных ДНР был соизмеримым и адекватным, «противник с позором бежал», пояснил Басурин.

Басурин добавил, что попытке атаки сопутствовал обстрел городских окраин. В связи с этим он напомнил командованию ВСУ о соблюдении Минских соглашений.

«В очередной раз настоятельно рекомендую командованию ВСУ отказаться от реализации преступных планов и не на словах, а на деле выполнять достигнутые договоренности. Надеюсь, что произошедшие события станут для вас уроком на будущее», — отметил он.

Как сообщало ИА REGNUM, жертвой обстрела окраин Донецка со стороны ВСУ стал сотрудник МЧС ДНР, еще два спасателя получили ранения. Они попали под обстрел, когда боролись с возгоранием в населенном пункте Трудовские.

По данным уполномоченного по правам человека в ДНР Дарьи Морозовой, с 1 января по 17 августа 2017 года 212 человек стали жертвами украинской агрессии, из них 187 человек — военнослужащие, еще 25 — мирные жители. Ранения различной степени тяжести получили 477 человек: 289 военнослужащих и 188 мирных жителей. В целом конфликт на территории ДНР унес жизни 4501 человека, включая 605 женщин.

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