Москва, 21 августа, 2017, 07:49 — ИА Регнум. Мессенджер «Телеграм» поможет записаться жителям Москвы на прием к врачу. В столице в режиме онлайн заработал первый городской телеграм-бот, сообщается на портале мэра Москвы.

Gorspravka09.ru Медицина

Для записи к врачу пользователю необходимо отправить боту сообщение с номером полиса обязательного медицинского страхования (ОМС) и датой рождения.

После этого электронный помощник предложит на выбор: записаться на прием к врачу. Также можно посмотреть текущие записи или отменить визит в поликлинику.

Робота можно найти, если ввести в поисковой строке мессенджера «Телеграм» имя: @MosUslugiBot.

Москвичам будет доступна запись к таким специалистам, как терапевт, уролог, оториноларинголог, офтальмолог или хирург.

После записи робот дважды напомнит о забронированном времени посещения — за день и за два часа до приема.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне у телеграм-бота библиотек департамента культуры Москвы @MosBibliotekaBot появилась новая функция. Теперь он рассказывает горожанам, фильмы по каким книгам вот-вот выйдут в прокат. Он также подскажет, в каких библиотеках можно бесплатно взять эти произведения, чтобы подготовиться к походу в кино,

Напомним, в конце 2017 года июня Роскомнадзора потребовал от создателя Telegram Павла Дурова привести деятельность мессенджера в соответствие с российским законодательством. Данные о компании, управляющей мессенджером, должны были быть предоставлены ведомству для внесения их в реестр ОРИ. Дуров позже заявил о согласии с требованиями Роскомнадзора.

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