* ИГ — запрещённая в России организация

Дамаск, 21 августа, 2017, 07:40 — ИА Регнум. Воздушно-космические силы (ВКС) России уничтожили под Дейр-эз-Зором колонну боевиков террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом, как передают «Вести.Ru», сообщили в Министерстве обороны РФ.

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«Самолетами (…) уничтожены более 20 внедорожников с крупнокалиберным вооружением и минометами, бронетехника, включая танки, большегрузные автомобили с боеприпасами», — говорится в сообщении.

Также были ликвидированы более 200 террористов, направлявшихся в район города Дейр-эз-Зора.

В оборонном ведомстве отмечают, что в провинции Дейр-эз-Зор боевики ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в течение августа пытаются сконцентрировать силы.

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