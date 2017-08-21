Москва, 21 августа, 2017, 07:19 — ИА Регнум. Торги на внутреннем валютном рынке 19 августа открылись ростом по доллару и евро. Рубль подешевел к иностранным валютам, проигнорировав повышение нефтяных котировок, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Альпари Владислав Антонов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Валюта

Ухудшение геополитического фона в мире и теракт в Испании вызвали бегство инвесторов в защитные активы, что негативно сказалось на национальной валюте.

Если рассматривать техническую сторону ослабления рубля, то курс доллара восстановился на ~38% от падения с 60,12 рубля до 59,51 рубля. Курс евро вырос до 69,88 рубля.

На американской сессии благодаря возобновившемуся росту цен на нефть курс рубля полностью отыграл потери у доллара, закрывшись в плюсе на уровне 59,00 рубля (+0,38%). Курс евро вернулся к уровню 69,42 рубля.

Баррель Brent подорожал на 4%, до $52,84. Стимулировать рост цен на нефть могли: общее ослабление доллара, уход в отставку советника президента США по стратегическим вопросам Стива Бэннона, а также сокращение количества нефтяных буровых установок.

Сегодня, 21 августа, нефть торгуется в небольшом минусе (-0,34%). Наблюдается утренняя коррекция после пятничного роста. Зона для отката: $52,00 — $52,27. Повышения котировок можно ждать сегодня вечером или 22 августа.

В начале европейских торгов рассматривается повышение курса доллара до $59,23. К закрытию торгов в Европе можно будет увидеть курс доллара на отметке 58,75 рубля. Экономический календарь пустой, поэтому технически можно быстро к нему прийти.

Напомним, 18 августа по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» снизился на 22 коп. (-0,38%), до 59,00 руб., курс евро вырос на 1 коп. (+0,01%), до 69,42 руб. Торговый объём в паре доллар/рубль составил $2,6 млрд (-16,12%), евро/рубль — 305,8 млн евро (+10,39%).

Читайте также: Рубль ищет опору