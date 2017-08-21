Ростов-на-Дону, 21 августа, 2017, 09:40 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону состоялся митинг, участники которого выступили против установки памятника Александру Солженицыну. Реакция горожан последовала после того, как это событие было включено в календарь мероприятий по случаю празднования 100-летия со дня рождения писателя в регионе. Организаторы акции протеста — Ростовское региональное отделение Общественного движения «Суть времени» — зачитали обращение горожан, которое адресовано первому заместителю губернатора Ростовской области Игорю Гуськову, передаёт ИА REGNUM.

ИА REGNUM Пикет в Ростове-на-Дону

Начать стоит с того, что в июне ростовские власти вынесли на суд горожан идею установки памятника Александру Солженицыну. Голосование было открыто в разделе «Активный ростовчанин» на официальном сайте городской администрации. Увековечить память писателя было решено в связи с тем, что он прожил в южной столице почти 20 лет — с 1922 по 1941 годы. С горожанами решили посоветоваться, где установить памятник: в центре — на улице Пушкинской неподалеку от школы №80 или на проспекте Солженицына в Западном микрорайоне. Большинство выбрало второй вариант.

Но вместе с тем идея появления мемориала вызвала бурную дискуссию среди горожан. Много комментариев поступило и от противников увековечивания памяти писателя. Тогда против установки памятника выступило 66% пользователей сервиса «Активный ростовчанин». Но вопреки мнению большинства власти все-таки от задуманного не отказались.

«Неправильно самим же создать процедуру голосования и самим же от неё отказаться. Следом кого увековечат? Пособника Гитлера — Власова? Солженицын очень любил его, называя самым способным из генеральской смены. А потом у нас будет то же самое, что и на Украине?» — задался вопросом в беседе с корреспондентом ИА REGNUM пресс-секретарь регионального отделения общественного движения «Суть времени» Максим Гончаров.

В письме обозначены причины, по которым жители города-миллионника не хотят увековечивания памяти Солженицына. В частности, недопустимо устанавливать памятник человеку, который стал на сторону врагов России в ведущейся против неё информационной войне.

«Основными положительными персонажами в его произведениях очень быстро оказались власовцы, бандеровцы и другие предатели Родины. Воины-красноармейцы, наоборот, изображались в негативных тонах. «Почему власовцы — изменники Родины, на чьей совести тысячи убитых и замученных наших, прославляются как выразители чаяний русского народа?» — возмущался тогда донской писатель Михаил Шолохов», — говорится в обращении.

Авторы петиции отметили, что за антигосударственный характер произведений от Солженицына отвернулось большинство советских писателей. Затем он был исключён из Союза писателей СССР, а затем выслан из страны и обосновался в США, где начал активно выпускать издания, очерняющие историю страны.

В этой связи на Западе начал складываться образ России как жёсткого тоталитарного государства, который активно эксплуатируется и по сегодняшний день.

Научный сотрудник Института российской истории РАН, президент фонда «Историческая память» Александр Дюков доказал факт использования Солженицыным нацистских пропагандистских листовок, разбрасывавшихся в ходе войны над советской территорией, в качестве источников «исторических фактов» для своей книги «Архипелаг ГУЛАГ».

«Сегодня, когда по всей Европе сносятся памятники советским воинам, когда недруги России пытаются пересмотреть итоги Второй мировой войны и выставить нашу страну агрессором, устанавливать памятники таким людям, как Солженицын, и выставлять их в качестве примера просто недопустимо! Это будет окончательным предательством всех, кто отдал жизни за нашу Родину в ходе Великой Отечественной войны», — считают организаторы пикета.

Также Солженицын неоднократно призывал США к агрессии против Советского союза, неоднократно призывал американское руководство к вмешательству во внутреннюю политику. Деятельность писателя фактически сравнима с нынешними действиями американского лидера, который в августе 2017 года подписал закон об ужесточении санкционного режима против России.

«Особенно возмутительным выглядит то, что памятник Солженицыну предлагается поставить не где-нибудь, а именно в Ростовской области. Притом что всем известно, какую травлю организовал Солженицын против великого донского писателя Михаила Шолохова. Солженицын возненавидел Шолохова ещё с первой встречи в 1962 году. Позднее он написал о ней следующий презрительный отзыв: «Невзрачный Шолохов… Стоял малоросток и глупо улыбался… На трибуне он выглядит ещё более ничтожным». На получение Шолоховым Нобелевской премии в 1965 году он отреагировал ещё более едко: «Мой архив и сердце мое терзали чекистские когти — именно в эту осень сунули Нобелевскую премию в палаческие руки Шолохова». Затем Солженицын приступил к активным действиям и стал распространять агитки, в которых объявлялось, что Шолохов не являлся автором «Тихого Дона», — утверждается в обращении.

Также в петиции приведены строки из книги Солженицына «Архипелаг ГУЛАГ», которые повествуют о «благостной» жизни под нацистской оккупацией: «Придётся вынести портреты с усами и, может быть, внести портреты с усиками. Ёлка придется уже не на Новый год, а на Рождество, и директору придётся на ней (и еще в какую-нибудь имперскую годовщину вместо октябрьской) произнести речь во славу новой замечательной жизни — а она на самом деле дурна. Но ведь и раньше говорились речи во славу замечательной жизни, а она была тоже дурна. <…> Теперь же, при временном неустоявшемся режиме оккупантов, врать надо было гораздо меньше».

«Вывод из сказанного очевиден — если вся разница только между усами и усиками на портретах, а также между датами, в которые наряжают ёлку, да ещё и врать придётся меньше, то ведь и побеждать не надо было. Победа в Великой Отечественной войне является главным объединяющим символом современного российского общества. И увековечение памяти деятелей, посягающих на её сакральность, фактически является ударом по единству нашей страны», — считают авторы обращения.

Участники митинга призывают областных чиновников учесть все изложенные факты и пересмотреть позицию относительно установки памятника Солженицыну в Ростове-на-Дону. Вместе с тем запрета на издание его книг или на театральные постановки по его произведениям активисты не требуют.