Южно-Сахалинск, 21 августа, 2017, 06:53 — ИА Регнум. В селе Мгачи, жители которого пожаловались в СМИ на невыносимые условия жизни и невозможность получить медпомощь, власти построят амбулаторию и попробуют «изменить ситуацию», передает корреспондент ИА REGNUM.

Пресс-служба правительства Сахалинской области Здание, в котором в Мгачи оказывают медпомощь, построено в 1949 году

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Жители Мгачи, в отчаянии от условий своей беспросветной жизни, пожаловались в СМИ на то, что в аптеке, которая по совместительству служит и медучреждением, нет дверей, что люди живут в домах с проваленными крышами, вынуждены записываться в очередь за хлебом, но хватает не всем.

Материал о бедственном положении села был опубликован ИА REGNUM утром 18 августа.

В тот же день в Мгачи прибыл губернатор Сахалина Олег Кожемяко. Глава региона осмотрел населенный пункт, встретился с жителями села и пообещал, что уже в следующем году в Мгачи начнется строительство амбулатории.

«Здание, в котором сегодня оказывают медпомощь населению, всего на два года моложе Сахалинской области! Конечно, нужно строить новое, чтобы люди могли лечиться в достойных условиях», — возмутился губернатор, осмотрев то, что в селе Мгачи называется «лечебным» учреждением.

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Здание в котором квартирует то ли амбулатория, то ли аптека Мгачи, не имеет даже дверей. Построено оно в послевоенном 1949 году. Деревянные конструкции стен изношены, венцы и потолочные балки прогнили. Оконные рамы изношены, и зимой их затягивают полиэтиленовой пленкой — чтобы не дуло. Хорошо, конечно, что глава региона наконец заметил все это, пусть и перед выборами. Остается надеяться, что все свои обещания он выполнит.

Между тем еще в одном депрессивном сахалинском поселении — Макарове — люди не очень довольны даже предвыборными обещаниями властей.

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Макарову областной Минздрав пообещал дневной гинекологический стационар. Жители Макарова давно жалуются на то, что гинекологического отделения нет, анализы сдать невозможно.

Между тем заместитель министра здравоохранения Сахалинской области Татьяна Золоедова в ходе прямой линии"с жителями Макарова, организованной региональным ИА «Сахалин. Инфо» заявила, что численность населения Макарова с районом не позволяет развернуть в местной ЦРБ полноценное круглосуточное гинекологическое отделение. Что странно. Потому, что 29 июня, отвечая на официальный запрос ИА REGNUM по поводу оказания гинекологической помощи в Макарове, Минздрав Сахалинской области сообщил:

«Макаровская центральная районная больница оказывает медицинскую помощь круглосуточно, организовано дежурство врачей. В таком режиме работает и акушерско-гинекологическое отделение».

Сейчас же представитель Минздрава обещает дневной гинекологический стационар.

Жительницы Макарова недовольны.

«Если в таком богатейшем регионе, как Сахалин, на более чем 8 тыс человек не положено полноценное гинекологическое отделение со всем современным оборудованием, то о каком вообще развитии и улучшении демографической ситуации можно вести речь?» — написала в редакцию ИА REGNUM жительница Макарова Франческа Поларшинова.

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Как сообщало ИА REGNUM, жители Сахалина и Курил постоянно жалуются на некачественные медицинские услуги в регионе. Больше всего жалоб на невозможность вызвать скорую помощь, на отсутствие узких специалистов. По итогам прямой линии с жителями региона губернатор Сахалина Олег Кожемяко объявил выговор заместителю министра здравоохранения Татьяне Золоедовой, распорядился уволить главного врача больницы на Итурупе и сам поехал с инспекциями по райбольницам.