Чанша, Китай, 21 августа, 2017, 06:15 — ИА Регнум. Новое медицинское программное обеспечение, основанное на искусственном интеллекте, было впервые представлено на семинаре, прошедшем в городе Хэнъян провинции Хунань в центральном Китае, сообщает 20 августа газета «Жэньминь жибао».

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Программное обеспечение состоит из диагностических моделей, которые включают в себя более 30 заболеваний, от депрессии до туберкулеза, которые часто диагностируют ошибочно.

Основываясь на пробных тестах системы в нескольких госпиталях страны, было выявлено, что «искусственный доктор» успешно поставил верные диагнозы на 20% чаще, чем его живой «коллега».

«Искусственный доктор» может самостоятельно изучать медицинские знания, нарабатывать опыт в диагностике заболеваний. Он содержит огромную базу знаний о десятках миллионов клинических случаев.

«Он создан, чтобы быть терапевтом. Каждые одну или две недели он может научиться диагностировать новое заболевание», — заявил заместитель директора Государственного суперкомпьютерного центра в Чанша Пэн Шаолян.

После изучения симптомов «он» готовит медицинские рекомендации, основываясь на результатах анализов, а затем уже окончательное решение принимается живым врачом.

«Искусственный доктор» больше помогает человеку, чем заменяет его. Для китайских медицинских институтов, особенно тех, что расположены в бедных районах, искусственный интеллект (ИИ) может стать хорошим помощником», — отметил директор клинической лаборатории отдела диагностики при Столичном медицинском университете Кан Сисюн.

Программное обеспечение было разработано группой китайских университетов, институтов и корпораций. За последние годы многие мировые компании вроде Google, Microsoft и Alibaba также начали проникать в область медицины со своими наработками в сфере ИИ.

Напомним, что Китай считает приоритетным использование современных наработок в области искусственного интеллекта в ключевых сферах жизни страны. В связи с этим он ведет активную разработку и совершенствование технологий ИИ, выделяя и привлекая на это значительные бюджетные и частные средства.