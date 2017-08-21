Петропавловск-Камчатский, 21 августа, 2017, 05:34 — ИА Регнум. В школах столицы Камчатки для детей готовят разнообразные блюда, а стоимость завтраков, обедов и полдников варьируется от 48 до 108 рублей. При этом опрошенные корреспондентом ИА REGNUM родители учеников, не жалуются на качество питания и рацион.

Николай Богданов-Бельский. Чаепитие у учительницы

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«В нашей школе меню хорошее. Есть молочные продукты, супы, каши, котлеты, рыба, мясо. Ребенок еще не жаловался. Мы прошлый год весь питались в столовой. Это был первый класс. Сейчас спрашиваю у дочери, говорит, что «все нормально», — рассказала корреспонденту ИА REGNUM мама ученицы второго класса одной из школ краевого центра.

«Неплохо они питаются. Жалоб не было. Единственное, что мой сын предпочитает есть все же дома, но иногда питается и в столовой», — рассказала Оксана, мама 7-классника.

Как удалось выяснить корреспонденту ИА REGNUM, в среднем на завтрак учеников в возрасте до 11 лет тратится 60 рублей, на обед — 89,5 рублей, на полдник — 48 рублей. На учеников старше 12-ти лет — завтрак 70 рублей, обед — 108 рублей, полдник — 50 рублей.

Меню, которое сейчас используется в школах Петропавловска-Камчатского было разработано несколько лет назад Владивостокским институтом питания. Оно включает кисло-молочные продукты, мясо, рыбу, фрукты, овощи, хлебо-булочные изделия. Меню одобрено Роспотребнадзором и рассчитано с учетом возрастных потребностей школьников.

Бесплатно в школах питаются члены многодетных семей, малоимущие, из числа КМНС, беженцы и вынужденные переселенцы. В зависимости от смены, в которой учится ребенок из перечисленных категорий, он бесплатно получает завтрак, обед или полдник, а если школьник ходит на «продленку», то у него трехразовое питание. Дети с ограниченными возможностями получают двухразовое питание в зависимости от смены обучения, а если ходят на «продленку», то трехразовое.

Цена на питание для всех одинакова — за бесплатную категорию платит бюджет, а за всех остальных — родители.

Как сообщало ИА REGNUM, исполком Набережных Челнов подвёл итоги конкурса на обеспечение питания школьников 35 школ и гимназий города. Для того, чтобы накормить одного ученика определено 52,3 рубля в день для семей, где четыре и более ребёнка, и 6,8 рубля в день для всех остальных.