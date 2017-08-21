Россию продолжают провоцировать, далёк ли предел терпению: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 21 августа, 2017, 08:00 — ИА Регнум.
- Очередная бессмыслица: МИД Украины снова протестует из-за визита Путина в Севастополь;
- Резонные вопросы: Европа готовит очередную провокацию против России. Только Греция отказалась;
- «Уникальное значение»: Путин призвал создать в Херсонесе «русскую Мекку»;
- «Размосквичить» Россию: столицу страны вновь предложили перенести за Урал;
- Приоритетное развитие: на модернизацию БАМа и Транссиба выделят 150 млрд рублей;
- Неутешительные выводы: концентрация нефтепродуктов в Волге превышена в разы.