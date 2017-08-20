Благовещенск, 21 августа, 2017, 02:15 — ИА Регнум. Дольщики обанкротившейся фирмы «Городок» уже не надеются приобрести собственные квартиры: завершать возведение недостроя никто не собирается, а декларируемый властями Амурской области механизм государственной поддержки понесённых гражданами расходов не покроет. Об этом в беседе с корреспондентом ИА REGNUM рассказала одна из обманутых дольщиц Виктория Глебова.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Долевое строительство

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«О строительстве речи у нас уже не идёт. Сейчас говорят только о порядке предоставления так называемой государственной поддержки, которая будет предоставляться по мере поступления денег в бюджет. Но рассчитана программа до 2020 года, а дальше неизвестно, либо программу продлят, либо закроют. А кто не успел получить выплату, останется вообще ни с чем», — рассказала Виктория Глебова.

«Даже те, кто получит деньги, вероятно, уже на них себе не купит квартиру из-за инфляции, деньги теряют в цене каждый год, — добавила обманутая дольщица. — Программа также невыгодна ипотечникам, так как они квартиру не получают, им гасят остаток основной суммы, хотя они проценты столько лет платили. Нет ясности и в случае с семьями, которые использовали материнский капитал».

По словам губернатора Амурской области Александра Козлова, предоставление дольщикам «Городка» финансовой поддержки начнётся с декабря 2017 года.

«В условиях непростого бюджета все не смогут получить свои выплаты единовременно, поэтому сейчас фактически сформирован алгоритм, регламентирующий очередность получения средств», — говорится в сообщении регионального правительства.

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Как сообщало ИА REGNUM, дольщики начали заключать договоры с «Городком» в 2013 году, однако к 2017 году они так и не получили обещанных квартир. Все эти годы люди платили проценты по ипотеке, кто-то использовал материнский капитал и другие меры федеральной поддержки, так и не улучшив своих жилищных условий.