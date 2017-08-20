Пекин, 21 августа, 2017, 01:03 — ИА Регнум. Сильные дожди обрушатся на центральный Китай в течение ближайших суток, предупредило 20 августа агентство «Синьхуа».

Paul Gonzalez Наводнение в КНР

По утверждениям государственной метеорологической службы Китая, южные части провинций Аньхой и Цзянсу, восточная часть провинции Хубэй и западная часть Сычуаньского бассейна переживут штормы и ураганы.

Государственной метеорологический центр отмечает, что 21 по 23 августа части северо-запада и севера Китая ощутят на себе воздействие проливных дождей, которые накроют в том числе провинцию Шаньси на севере страны, а также центральные и северные районы провинции Шэньси и провинцию Хэбэй.

Метеослужба призывает общественность заблаговременно приготовиться к разгулу стихии.

Напомним, что 2017 год стал для Китая одним из самых аномальных за последнее время по разгулу стихии. Только в июле жертвами ненастной погоды стали 230 человек.