Ростов-на-Дону, 20 августа, 2017, 22:58 — ИА Регнум. Футболисты «Ростова» на своем поле сыграли вничью с «Краснодаром» в матче седьмого тура чемпионата России. Встреча, прошедшая 20 августа на стадионе «Олимп-2» в Ростове-на-Дону, завершилась со счетом 0:0.

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Игрокам команд по ходу игры удалось создать несколько опасных моментов, однако отличиться так и не удалось.

После семи матчей в чемпионате России «Ростов» занимает третье место в турнирной таблице, имея в активе 14 очков. Клуб «Краснодар», набравший 12 баллов, находится на пятой строчке.

Российская футбольная Премьер-лига (РФПЛ). 7-й тур

«Ростов» (Ростов-на-Дону) — «Краснодар» (Краснодар) — 0:0.

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