В Подмосковье микроавтобус протаранил группу дорожных рабочих
Красногорск, 20 августа, 2017, 22:46 — ИА Регнум. В Подмосковье водитель микроавтобуса потерял управление и совершил наезд на группу дорожных рабочих. Об этом сообщает телеканал НТВ.
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Авария
ДТП произошло в воскресенье, 20 августа, в районе 25 км Новорязанского шоссе. По последним данным, в результате инцидента пострадали четыре человека.
«Микроавтобус на шоссе врезался в группу дорожных рабочих, четверо из них — госпитализированы», — говорится в сообщении.
В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники специальных служб.
Причины ДТП пока неизвестны.