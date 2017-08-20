Красногорск, 20 августа, 2017, 22:46 — ИА Регнум. В Подмосковье водитель микроавтобуса потерял управление и совершил наезд на группу дорожных рабочих. Об этом сообщает телеканал НТВ.

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ДТП произошло в воскресенье, 20 августа, в районе 25 км Новорязанского шоссе. По последним данным, в результате инцидента пострадали четыре человека.

«Микроавтобус на шоссе врезался в группу дорожных рабочих, четверо из них — госпитализированы», — говорится в сообщении.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники специальных служб.

Причины ДТП пока неизвестны.