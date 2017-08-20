Вашингтон, 20 августа, 2017, 22:32 — ИА Регнум. «Пхеньян уверен, что военные маневры Вашингтона совместно с Сеулом могут привести к ситуации, когда «Америка испытает тотальное разрушение, — пишет на страницах британской The Independent корреспондент Крис Байнес. — Начинающиеся в понедельник учения, по мнению КНДР будут «безрассудным шагом, ведущим к неконтролируемому этапу ядерной войны».

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Журналист напоминает, что учения продлятся 10 дней и все это время «мир будет находиться в состоянии напряженного ожидания, все ли участники событий имеют достаточно крепкие нервы, чтобы не сорваться в один совсем непрекрасный момент». «Вашингтон объявляет, что маневры необходимы и носят объективный оборонительно характер. Но Пхеньян со своей стороны оценивает их как генеральную репетицию предстоящей войны», — отмечает автор.

«Декларации Трампа и группы, поддерживающей его безрассудные военные инициативы могут спровоцировать ответ Северной Кореи, который приведет к окончательному разрушению США, — приводит британский журналист выдержки из передовой статьи в ведущем издании КНДР «Родонг Синмун». — Избежать возмездия Вашингтону не удастся».

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