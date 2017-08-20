Химки, Московская область, 20 августа, 2017, 21:32 — ИА Регнум. Московское «Динамо» на своем поле сыграло вничью с «Уфой» в матче седьмого тура Российской футбольной Премьер-лиги (РФПЛ). Встреча, прошедшая 20 августа на «Арене-Химки» в Подмосковье, завершилась со счетом 1:1.

(сс) JeppeSmedNielsen Футбол

В составе хозяев поля отличился полузащитник Александр Зотов, у гостей мяч забил полузащитник Ондржей Ванек.

После семи матчей в чемпионате России «Уфа» занимает седьмое место в турнирной таблице, имея в активе 10 очков. Клуб «Динамо», набравший 8 баллов, находится на десятой строчке.

Российская футбольная Премьер-лига (РФПЛ). 7-й тур

«Динамо» (Москва) — «Уфа» (Уфа) — 1:1 (0:1).

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