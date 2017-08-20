«Динамо» и «Уфа» сыграли вничью
Химки, Московская область, 20 августа, 2017, 21:32 — ИА Регнум. Московское «Динамо» на своем поле сыграло вничью с «Уфой» в матче седьмого тура Российской футбольной Премьер-лиги (РФПЛ). Встреча, прошедшая 20 августа на «Арене-Химки» в Подмосковье, завершилась со счетом 1:1.
В составе хозяев поля отличился полузащитник Александр Зотов, у гостей мяч забил полузащитник Ондржей Ванек.
После семи матчей в чемпионате России «Уфа» занимает седьмое место в турнирной таблице, имея в активе 10 очков. Клуб «Динамо», набравший 8 баллов, находится на десятой строчке.
Российская футбольная Премьер-лига (РФПЛ). 7-й тур
«Динамо» (Москва) — «Уфа» (Уфа) — 1:1 (0:1).
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