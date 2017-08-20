Симферополь, 20 августа, 2017, 21:17 — ИА Регнум. Участник интернационального коллектива Double Bass Project Грегори Хатчинсон не боится потерять гражданство США после выступления на международном джазовом фестивале Koktebel Jazz Party в Крыму. Об этом, как передает РИА «Новости», заявил сам музыкант на пресс-конференции в Коктебеле.

Afra Rubino Коллектив The Double Bass Project

«Да, я немного нервничал (перед поездкой в Крым), но тут надо понимать, что нельзя верить политикам, — говорит Хатчинсон. — Люди — это одно, политика — другое. Пусть меня лишат американского паспорта, мне все равно, я живу в Италии».

По его словам, музыка стоит вне политики и объединяет людей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в марте 2014 г. Крым был включен в состав РФ после референдума, на котором более 95% жителей полуострова проголосовали за выход из состава Украины. Народное голосование стало реакцией на государственный переворот в Киеве в феврале 2014 г.