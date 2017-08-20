Прокуратура уточнила данные по задержанию киллера в Москве
Прокуратура: подозреваемый в убийстве в Москве был ранен при задержании
Москва, 6 июня, 2024, 13:12 — ИА Регнум. Подозреваемый в убийстве в Москве задержан, он оказал сопротивление правоохранителям и при задержании был ранен, сообщила 6 июня прокуратура Москвы.
Предполагаемый преступник — 36-летний мужчина, сказано в сообщении в Telegram-канале ведомства.
«Подозреваемый в убийстве 1988 г. р. задержан. Он оказал сопротивление при задержании и был ранен. При нём обнаружено оружие, из которого производились выстрелы», — сказано в сообщении.
Как передавало ИА Регнум, днём 6 июня на улице Свиридова в Москве мужчина, одетый во всё черное и в маске, открыл огонь из автомата по прохожему. Пострадавший скончался.
Следователи возбудили уголовное дело по статьям об убийстве и незаконном обороте оружия. В Москве был объявлен план «Перехват».
Момент убийства запечатлели свидетели. На кадрах видно, что после того как неизвестный ранил свою жертву, он вернулся и добил пострадавшего ещё несколькими выстрелами в голову.
Из опубликованных кадров также следует, что преступник преследовал свою жертву от дома до стройки, где выстрелил в него несколько раз из охотничьего карабина «Сайга».
Позже в МВД сообщили, что убийство является заказным.