Москва, 6 июня, 2024, 13:12 — ИА Регнум. Подозреваемый в убийстве в Москве задержан, он оказал сопротивление правоохранителям и при задержании был ранен, сообщила 6 июня прокуратура Москвы.

Кадр из видео

Предполагаемый преступник — 36-летний мужчина, сказано в сообщении в Telegram-канале ведомства.

«Подозреваемый в убийстве 1988 г. р. задержан. Он оказал сопротивление при задержании и был ранен. При нём обнаружено оружие, из которого производились выстрелы», — сказано в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, днём 6 июня на улице Свиридова в Москве мужчина, одетый во всё черное и в маске, открыл огонь из автомата по прохожему. Пострадавший скончался.

Следователи возбудили уголовное дело по статьям об убийстве и незаконном обороте оружия. В Москве был объявлен план «Перехват».

Момент убийства запечатлели свидетели. На кадрах видно, что после того как неизвестный ранил свою жертву, он вернулся и добил пострадавшего ещё несколькими выстрелами в голову.

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Из опубликованных кадров также следует, что преступник преследовал свою жертву от дома до стройки, где выстрелил в него несколько раз из охотничьего карабина «Сайга».

Позже в МВД сообщили, что убийство является заказным.