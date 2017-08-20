Вашингтон, 20 августа, 2017, 20:17 — ИА Регнум. 23 августа в Киев прилетит специальный представитель США по Украине Курт Волкер. Об этом говорится в сообщении Госдепартамента США.

Defense.gov Cпециальный представитель США по Украине Курт Волкер

«23 августа он (Курт Волкер) отправится в Киев, Украина, где он присоединится к министру обороны Джеймсу Мэттису на встречах с высокопоставленными чиновниками Украины, чтобы обсудить дальнейшие шаги на дипломатических переговорах по восстановлению суверенитета и территориальной целостности Украины», — говорится в сообщении.

Напомним, ранее спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что ситуация на востоке Украины находится на стадии горячей войны, а не замороженного конфликта.

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