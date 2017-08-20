Киев, 20 августа, 2017, 19:46 — ИА Регнум. Президент Украины Петр Порошенко на своей странице в соцсети Facebook похвастался новым модернизированным танком, при производстве которого был учтен «опыт» боевых действий в Донбассе.

petroporoshenko Т-72А, версия Прошенко

«Боевой танк Т-72А стал еще более защищенным и эффективным, — пишет глава государства. — При модернизации ГП «Киевский бронетанковый завод» максимально учел опыт украинских военных в зоне «АТО».

Украинский лидер разместил на своей странице в соцсети видео с боевой машиной. По его мнению, украинская армия становится сильнее с каждым днем.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в апреле 2014 г. на Украине вспыхнула гражданская война после того, как жители Донбасса не поддержали госпереворот в Киеве.

Новые власти Украины направили армию и националистические батальоны против мирных жителей Донецкой и Луганской областей.