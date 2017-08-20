Пятеро взрослых и ребенок погибли в ДТП в Туве
Кызыл, 20 августа, 2017, 19:23 — ИА Регнум. В Кызылском районе Тувы на федеральной автодороге столкнулись два легковых автомобиля. Об этом сообщил РИА «Новости» источник в экстренных службах республики.
Tysto
Авария
ДТП произошло в воскресенье, 20 августа, на 17 км западнее Кызыла.
«На автотрассе Р-257 столкнулись 2 легковушки, — сказал источник. — Пострадали 9 человек, из них 6, в том числе ребенок, погибли».
В настоящее время на месте трагедии работают сотрудники специальных служб.
Причины аварии пока неизвестны.