Кызыл, 20 августа, 2017, 19:23 — ИА Регнум. В Кызылском районе Тувы на федеральной автодороге столкнулись два легковых автомобиля. Об этом сообщил РИА «Новости» источник в экстренных службах республики.

Tysto Авария

ДТП произошло в воскресенье, 20 августа, на 17 км западнее Кызыла.

«На автотрассе Р-257 столкнулись 2 легковушки, — сказал источник. — Пострадали 9 человек, из них 6, в том числе ребенок, погибли».

В настоящее время на месте трагедии работают сотрудники специальных служб.

Причины аварии пока неизвестны.