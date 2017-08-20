Москва, 20 августа, 2017, 18:58 — ИА Регнум. Власти Российской Федерации не планируют смену губернатора Кемеровской области Амана Тулеева. Об этом заявил первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко, отвечая на вопрос ТАСС.

Government.ru Аман Гумирович Тулеев

«Все нормально, — говорит представитель Кремля. — У него была тяжелая операция. Давайте пожелаем ему быстрее пройти реабилитацию».

Кириенко также добавил, что Тулеев является одним из «авторитетных» губернаторов страны.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в мае 2017 г. в одной из клиник Германии была сделана сложная операция губернатору Кемеровской области Аману Тулееву. Чиновнику пришлось несколько раз продлевать свой отпуск из-за реабилитации.

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