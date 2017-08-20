Кириенко: Губернатор Кузбасса Тулеев останется на своем посту
Москва, 20 августа, 2017, 18:58 — ИА Регнум. Власти Российской Федерации не планируют смену губернатора Кемеровской области Амана Тулеева. Об этом заявил первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко, отвечая на вопрос ТАСС.
«Все нормально, — говорит представитель Кремля. — У него была тяжелая операция. Давайте пожелаем ему быстрее пройти реабилитацию».
Кириенко также добавил, что Тулеев является одним из «авторитетных» губернаторов страны.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в мае 2017 г. в одной из клиник Германии была сделана сложная операция губернатору Кемеровской области Аману Тулееву. Чиновнику пришлось несколько раз продлевать свой отпуск из-за реабилитации.
Читайте также: Тулеев вернулся из Москвы в Кемерово
Читайте также: Кузбасс: губернатор Тулеев до сих пор на больничном