Москва, 20 августа, 2017, 18:42 — ИА Регнум. По информации распространенной в СМИ о загрязнении реки Яузы в городе Москве проводится проверка. Об этом сообщает главное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации (СКР) по столице.

DonSimon Река Яуза в Северном Медведковском парке

«В социальной сети распространены снимки участков реки Яузы, на которых видно что, на поверхности воды появилась белая пена неизвестного происхождения», — говорится в сообщении.

В ближайшее время сотрудники правоохранительных органов выяснят, в чем причина такого необычного явления и нанесен ли ущерб экологии реки.

«По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — говорится в сообщении.