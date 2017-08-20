Пермь, 20 августа, 2017, 18:26 — ИА Регнум. Игра между пермским «Амкаром» и санкт-петербургским «Зенитом» шла до забитого мяча. Об этом сообщил нападающий сине-бело-голубых Александр Кокорин, слова которого обнародованы на официальном сайте «Зенита».

(сс) AnnRos Футбол

"Тяжелая игра в каждом из таймов, — говорит Кокорин. — Все знают, что «Амкар» здесь играет хорошо в обороне, но повезло, что забили. В принципе, игра шла до забитого мяча».

По его словам, футболисты «Зенита» знали, что если удастся открыть счет, то пермский клуб будет вынужден атаковать.

«Забили только во втором тайме и после этого сумели удержать победу», — говорит нападающий.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 20 августа пермский «Амкар» на своем поле уступил «Зениту» в матче седьмого тура РФПЛ. Встреча, прошедшая на стадионе «Звезда», завершилась со счетом 0:1.

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