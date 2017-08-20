Екатеринбург, 20 августа, 2017, 19:44 — ИА Регнум. В Екатеринбурге приступил к выполнению своих обязанностей новый глава генконсульства США Пол М. Картер. Как сообщается на страничке дипломатической миссии в Facebook, новый генконсул надеется поближе познакомиться с горожанами и узнать историю Екатеринбурга, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Фото Генеральное консульство США в Екатеринбурге Новый генконсул США в Екатеринбурге Пол М. Картер

Вчера, 19 августа, Пол М. Картер во время празднования Дня города возложил цветы к памятнику основателям Екатеринбурга Василию Татищеву и Вильгельму де Геннину. По данным местных изданий, ранее дипломат работал в Госдепартаменте США и имеет докторскую степень по философии в области «Политология\Российские дела». Также известно, что в 2012 году, будучи официальным представителем Соединённых Штатов, он участвовал в урегулировании на завершающей стадии внутреннего гражданского конфликта в Шри-Ланке, сообщает ЕТВ.

Как сообщало ИА REGNUM, предыдущий глава дипмиссии США в Екатеринбурге Маркус Микелли покинул свой пост в начале июля 2017 года и продолжит свою работу в странах Прибалтики. Он известен тем, что является специалистом по странам Восточной Европы и бывшего СССР. До прибытия на Урал Маркус Микелли уже дважды работал в Москве, а также в Молдавии и на Украине. В Екатеринбурге он проработал два года.