Автомобиль врезался в группу людей в Бельгии
Брюссель, 20 августа, 2017, 17:48 — ИА Регнум. Водитель автомобиля намеренно совершил наезд на участников вечеринки в Бельгии. По последним данным, в результате происшествия пострадали 4 человека. Об этом сообщает телеканал НТВ.
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Автотрагедия
Инцидент произошел в воскресенье, 20 августа, в городе Ассенуа.
«В бельгийском городе Ассенуа автомобиль наехал на участников вечеринки и ранил четырех человек, — говорится в сообщении. — Один из пострадавших получил тяжелые травмы».
Стражи порядка по «горячим следам» задержали предпологаемого виновника ДТП.
В настоящее время выясняются мотивы злоумышленника.