Лиссабон, 20 августа, 2017, 17:27 — ИА Регнум. Пожарный вертолет потерпел крушение на севере Португалии. Об этом сообщают в воскресенье, 20 августа, Вести.Ru.

stux Пожарный вертолет

«Крушение случилось в 260 км к северу от Лиссабона, рядом с поселком Каштру-Дайри округа Визеу», — говорится в сообщении.

Местные власти не располагают данными о жертвах инцидента.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце июля 2017 года от сильной засухи в Португалии пострадали почти 79% территории, согласно данным национального бюро погоды.

В июне более 60 человек погибли, еще около 250 человек получили ранения в результате крупного пожара в Педроган-Гранди, который бушевал в течение 5 дней.