Пермь, 20 августа, 2017, 16:53 — ИА Регнум. 20 августа на стадионе «Звезда» команды «Амкар» и «Зенит» сыграли матч 7-го тура РФПЛ. Матч завершился минимальной победой гостей со счетом 1:0.

Andy03 Футбольный мяч

На 61-й минуте форвард сборной России Александр Кокорин открыл счет после проникающего паса Дмитрия Полоза — 0:1.

Статистика матча («Амкар»/»Зенит»)

Удары 6/10.

Удары в створ 3/3.

Владение 38%/62%.

Фолы 13/7.

«Зенит» идет на первом месте с 19-ю очками. «Амкар» остался на последней строчке с 1-м очком.

Составы на матч:

«Амкар»: Нигматуллин, Милькович, Зайцев, Сиваков, Идову, Занев, Конде, Комолов, Рязанцев, Гасилин, Баланович.

«Зенит»: Лунев, Кришито, Смольников, Маммана, Иванович, Паредес, Дриусси, Кузяев, Ерохин, Полоз, Кокорин.

Главный арбитр матча: Алексей Матюнин.

Предупреждения: Идову — 64, Краневиттер — 85.

Голы: Кокорин 61 — 0:1.