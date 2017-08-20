Асад заявил о попытках Запада «установить гегемонию» над Ближним Востоком
Дамаск, 20 августа, 2017, 16:41 — ИА Регнум. Сирия и Российская Федерация противостоят попыткам Запада «установить гегемонию» над Ближним Востоком. Об этом, как передает RT, заявил президент Сирии Башар Асад.
«Мы гордимся весомой поддержкой, которую оказывают нам наши друзья и братья (РФ и Иран)», — отметил глава государства.
По его словам, причиной развязанной против Сирии войны была принципиальная позиция Дамаска по «защите национального суверенитета».
«Битва не окончена, она продолжается, — сказал Асад. — Выдвигаемые сейчас гуманитарные инициативы преследуют цель добиться того, чего не смогли террористы».
Как ранее сообщало ИА REGNUM, благодаря поддержке Воздушно-космических сил (ВКС) РФ и иранских шиитских вооруженных формирований Дамаск смог вернуть под свой контроль большую часть запада страны. В данный момент войска Сирии осуществляют операцию по освобождению провинции Дейр-эз-Зор.
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