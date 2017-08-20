Дамаск, 20 августа, 2017, 16:41 — ИА Регнум. Сирия и Российская Федерация противостоят попыткам Запада «установить гегемонию» над Ближним Востоком. Об этом, как передает RT, заявил президент Сирии Башар Асад.

Fabio Rodrigues Pozzebom Башар Асад

«Мы гордимся весомой поддержкой, которую оказывают нам наши друзья и братья (РФ и Иран)», — отметил глава государства.

По его словам, причиной развязанной против Сирии войны была принципиальная позиция Дамаска по «защите национального суверенитета».

«Битва не окончена, она продолжается, — сказал Асад. — Выдвигаемые сейчас гуманитарные инициативы преследуют цель добиться того, чего не смогли террористы».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, благодаря поддержке Воздушно-космических сил (ВКС) РФ и иранских шиитских вооруженных формирований Дамаск смог вернуть под свой контроль большую часть запада страны. В данный момент войска Сирии осуществляют операцию по освобождению провинции Дейр-эз-Зор.

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