Мадрид, 20 августа, 2017, 16:36 — ИА Регнум. Повышение уровня моря, температуры воды, высоты волн, а также частоты и интенсивности штормов окажет негативное влияние на туризм, морские экосистемы и рыболовство, считает биолог Политехнического университета Валенсии Мигель Родилья. Специалист, по свидетельству испанского информационно-аналитического портала El Economista, уверен, что «последствия происходящих климатических изменений уже ощущаются, и в скором времени внешний вид валенсийских пляжей, променадов и прибрежных сооружений приобретет иной вид».

Myriams-Fotos Уровень моря

Родилья не берется рисовать новые картины побережья родного края, предпочитая сосредоточиться на глобальном: «Повышение температуры всего на один градус, хотя и кажется незначительным, означает, что многие привычные в наших широтах морские животные исчезнут, а на их место придут виды, живущие сейчас в более теплых водах — Красном море, например».

По мнению ученого, в изменении мира виновато увеличение двуокиси углерода в атмосфере и снижение уровня ph океанской воды, идущее параллельно. Последнее уменьшает доступность ионов карбоната кальция биологическим структурам, которые в них нуждаются. «Береговая линия практически останется неизменной, но увеличение высоты волн и количества штормов уменьшит возможности совершать туристические морские прогулки, что ударит по туристической сфере, — сообщает Родилья. — Процесс изменения климата будет продолжаться, и мы должны принять меры, чтобы минимизировать потери от него».

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