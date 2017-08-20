Дамаск, 20 августа, 2017, 16:06 — ИА Регнум. Члены незаконных вооруженных формирований обстреляли международную выставку в Сирии. Об этом сообщил РИА «Новости» источник в силах безопасности.

Международная выставка в Сирии

Инцидент произошел в воскресенье, 20 августа, в Дамаске. По последним данным, в результате ракетного обстрела погибли четыре человека, еще не менее четырех получили ранения.

«Обстрел вели вооруженные группировки из пригорода Дамаска Восточная Гута», — говорится в сообщении.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники специальных служб.

Другие подробности пока неизвестны.

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