Мадрид, 20 августа, 2017, 16:02 — ИА Регнум. Хотя целиком доклад группы «Экономисты — за свободную торговлю» будет опубликован только осенью, ставшие достоянием гласности некоторые его части позволяют сделать выводы, какой вариант Brexit все-таки предпочтут в Лондоне, считает El Economista.

Petr Kratochvil Брексит

По мнению евросоюзных экономистов (а среди 16 специалистов, составлявших доклад нет ни одного, представлявшего Великобританию) Соединенное королевство «должно выбрать жесткий вариант выхода из ЕС с восстановлением границ, запретом свободного перемещения рабочей силы (имеется в виду жесткий контроль над прибытием в страну нелегальных рабочих рук — прим. ИА REGNUM ) и выходом из таможенного союза».

Отсутствие торговых тарифов и таможенных барьеров в коммерческом общении с Евросоюзом, по подсчетам специалистов, может «приносить Великобритании дополнительно 135 миллионов фунтов стерлингов (147 млн евро) в год, но за счет стимулирования конкурентоспособности национальной экономики, не находясь внутри общего рынка, Альбион заработает больше».

«Впрочем, сторонники мягкого Brexit имеют на руках другие цифры, позволяющие им называть жесткий развод с ЕС экономическим самоубийством, — отмечает испанское СМИ. — Пока ситуация развивается в пользу сторонников мягкого выхода, предлагаемого главой британского Минфина Филипом Хэммондом: есть сведения, что и со стороны Брюсселя в ближайшее время будет предложено Лондону расширение участия последнего в таможенном союзе».

В чем именно заключается это расширение, пока не сообщается.

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