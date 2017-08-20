Москва, 20 августа, 2017, 15:31 — ИА Регнум. Арбитражный суд Москвы принял к производству иск германского концерна Siemens к двум дочерним структурам российской компании «Технопромэкспорт», которая, в свою очередь, входит в государственную корпорацию «Ростех», и назначил судебное заседание по его рассмотрению на 18 сентября. Об этом сегодня, 20 августа, сообщает пресс-служба суда.

(сс) succo Суд

«Рассмотрев заявленное Siemens в порядке ст. 90 АПК РФ ходатайство о принятии испрашиваемых обеспечительных мер, суд не находит правовых и документальных оснований для его удовлетворения ввиду нижеизложенного», — сказано в сообщении.

Под обеспечительными мерами понимается арест четырёх газовых турбин производства Siemens, две из которых были отправлены в Крым.

Напомним, иск против структур «Технопромэкспорта» германский концерн подал в июле 2017 года из-за поставки в Крым газотурбинных установок.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, скандал разгорелся после того, как западные СМИ сообщили, что две газотурбинные установки фирмы Siemens были переправлены в Крым для установки их на Севастопольской и Симферопольской тепловых электростанциях.

СМИ указали, что это является нарушением режима западных санкций, введённых против России.

Siemens заявила, что российская сторона якобы не имела права отправлять турбины в Крым, так как германский концерн это якобы особо обговаривал при заключении контракта.

После этого германский концерн приостановил все контракты на поставку энергетического оборудования с российскими компаниями, которые так или иначе контролируются государством.

Также Siemens предложил выкупить спорные турбины у российской стороны.

В «Технопромэкспорте» заявили, что компания не получала от Siemens никаких официальных предложений по выкупу турбин. Кроме того, «Технопромэкспорт» предлагал такой вариант концерну еще в 2016 году, однако Siemens тогда отказался, после чего оборудование было продано другой компании.

Кроме того, в «Технопромэкспорте» пояснили, что турбины уже прошли модернизацию и специфицированы по характеристикам под проект с использованием российских технологий.

В итоге дело дошло до суда.