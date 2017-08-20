Мадрид, 20 августа, 2017, 14:23 — ИА Регнум. Més que un club («Больше чем клуб») убеждает надпись, составленная из раскрашенных в желтый цвет кресел, среди общей синей массы трибун барселонского стадиона «Камп Ноу».

Fcbarcelona.com Новые футболки ФК «Барселона»

«Барселона» — больше чем просто клуб, а футбол — больше чем просто вид спорта, — пишет каталонское спортивное издание Mundo Deportivo. — Сегодня Месси, Пике, Бускетс и другие лишний раз подтверждают это. По инициативе аргентинского лидера «Барсы» на футболках игроков не будет их имен — над номерами разместится одна общая для всех фамилия — «Барселона».

»Так футболисты понимают и видят реальное воплощение солидарности и лозунга «Сегодня мы все — Барселона», — подчеркивает другая каталонская спортивная газета, Sport. — Полиция предупредила, что меры безопасности на стадионе перед матчем и во время него будут беспрецедентными, а количество силовиков, выставленных на охрану порядка — больше чем обычно. Но в этом — не страх каталонцев перед террористами, а нормальная забота о безопасности нормальных людей».

Корреспондент издания Эрнест Фольч, комментируя ситуацию, подчеркивает, что «в течение нескольких лет спонсором «Барселоны» была страна, финансирующая терроризм (речь о Катаре — прим ИА REGNUM ), теперь же клуб избавился от нежелательного патрона и эмблема «Барсы» вновь обрела честь и достоинство».

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