Чебоксары, 20 августа, 2017, 13:57 — ИА Регнум. Столица Чувашии сегодня, 20 августа, празднует День города. Главный городской праздник начался на Красной площади с массовой утренней зарядки, после которой прошли показательные выступления пилотажной группы «Первый полёт». Авиашоу собрало многотысячную аудиторию на набережной столицы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

ИА REGNUM В ожидании авиашоу

ИА REGNUM В центре — корабль на цветах

Утреннюю «Зарядку со звездой», которая в последние годы открывает главные массовые мероприятия в День города, в этом году провели чебоксарские звёзды — хоккеисты, борцы, легкоатлеты, аэробисты. От простых разминочных упражнений переходили к растяжке, завершив массовую зарядку рок-н-роллом. Удивил ведущий, который выдавал порой вольные комментарии: во время разминки под руководством олимпийской чемпионки Олимпиады Ивановой, которая «наше олимпийское всё», ведущий пояснил, что «разрабатываем заднюю точку», а при выходе на сцену бойца смешанных единоборств Сергея Яковлева было отмечено, что «спортсмены неразговорчивы, но всё же поприветствуйте».

«Каждый спортсмен начинает с головы. Смотрим не на небо, смотрим на Сергея», — раскатывалось эхо по набережной.

ИА REGNUM Парашютистку ждали на земле

В это время набережная продолжала прирастать народом. Пока спортивно настроенные горожане разминались и заряжались вместе с профессиональными спортсменами и тренерами, легко реагируя на все призывы ведущего, другие жители совершали неторопливый моцион по набережной в ожидании прилёта пилотажной группы «Первый полёт». Первоначально планировалось, что она прибудет в столицу 19 августа, и жители смогут увидеть репетицию.

ИА REGNUM Прилет группы «Первый полёт»

Но организаторы и пилоты предполагают, а Росавиация располагает. К чести организаторов, разрешение всё же удалось получить. К чести пилотов, они вышли на небесную сцену без предварительной репетиции: сказались большой опыт и мастерство пилотов. Впрочем, «Первый полёт» уже был в Чебоксарах в 2013 году, поэтому площадка им знакома — тогда они обращали внимание на то, что «сцена» здесь сложна сочетанием низины и холмов с застройками.

ИА REGNUM Парашютисты были с флагами России, Чувашии, Чебоксар и ВДВ

Как только авиашоу завершилось, начался массовый отток жителей на другие праздничные площадки. Люди, находясь под впечатлением и в восхищении, обсуждали увиденное. Несколько омрачал праздник разве что окутавший набережную шашлычный дым: береговая линия превратилась в шашлычный ряд, а запах жареного мяса разносился по всему заливу.

ИА REGNUM Дым от шашлычной полосы

Шоу в Чебоксарах продолжается. В настоящее время на Красной площади здесь идут зрелищные спортивные состязания. Впереди — парад городской техники, арт-проект «Творческий бульвар», барабанное шоу, театрализованный праздник, выступление группы «Браво» и праздничный салют.