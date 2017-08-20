Малоярославец, Калужская область, 20 августа, 2017, 13:42 — ИА Регнум. Открытый фестиваль национальных культур «Россия — наш единый дом» стартовал сегодня, 20 августа, в полдень в Городе воинской славы Малоярославце Калужской области, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Admoblkaluga.ru Фестиваль национальных культур в Малоярославце

По информации организаторов, праздник дружбы народов проходит в преддверии Дня национального флага Российской Федерации и направлен на сохранение и развитие национальных культур, а также на укрепление толерантности в сфере межнациональных отношений на территории калужского региона.

Представители национальных объединений и диаспор Калужской области и гости из Тульской и Рязанской областей, представили в калужском Малоярославце традиции, кухню, промыслы более десяти народов, проживающих в регионах. Большая фестивальная программа открылась площадкой «Планета спорта», где все желающие смогли не только стать очевидцами соревнований по традиционным национальным видам спорта, но и получили возможность попробовать свои силы в борьбе на поясах, мас-рестлинге, рубке шашкой «Казарла», метании ножа. В рамках фестиваля прошла традиционная выставка «подворий», на которой можно было познакомиться с культурой национальных диаспор.

В красочном и динамичном концерте, многочисленных гостей праздника порадовали песнями и танцами, исполнением на народных инструментах самодеятельные артисты из азербайджанской, армянской, афганской, белорусской, еврейской, молдавской, русской, татарской, узбекской и украинской общин и диаспор.

Большую концертную программу открыла хореографическая композиция «Ты живи, моя Россия!». Затем представители диаспор спустились к зрителям с хлебом и солью. После выпуска голубей состоялся хоровод, и была сплетена большая «Коса дружбы».

Напомним, в настоящее время на территории Калужской области проживают представители более 110 национальностей.