Москва, 20 августа, 2017, 13:02 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин направил телеграмму с соболезнованиями родным и близким первого главнокомандующего Военно-воздушных сил России Петра Дейнекина. Об этом сегодня, 20 августа, сообщает пресс-служба Кремля.

Vpk.name Пётр Дейнекин

Напомним, накануне, 19 августа, стало известно о смерти первого главнокомандующего Военно-воздушных сил России, военного лётчика Петра Дейнекина.

Пётр Дейнекин занимал должность главнокомандующего ВВС с 1992 по 1998 год.

С сентября 1998 по февраль 2003 года был начальником Управления президента России по вопросам казачества.