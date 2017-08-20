Москва, 20 августа, 2017, 12:45 — ИА Регнум. Председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов, который предложил президенту Российской Федерации Владимиру Путину «Доктрину размосквичивания» страны, а также перенос столицы за Урал, ответил на критику мэра Москвы Сергея Собянина.

Pavel Petrukhin Алые звезды Кремля

Напомним, накануне стало известно, что Крупнов направил президенту России «Доктрину размосквичивания» страны. Эта доктрина предполагает масштабную градостроительную программу по всей стране, отказ от гиперурбанизации, а также перенос столицы куда-нибудь за Урал.

Крупнов справедливо указывает, что в России все буквально зациклено на Москве, которая всасывает население с периферии. Миграционные потоки от периферии к центру нужно повернуть вспять считает демограф.

По мнению Крупнова, из-за продолжающейся внутренней миграции Россия может лишиться геополитического преимущества, поэтому следует сконцентрироваться на развитии Дальнего Востока и Сибири.

Однако на инициативу Крупнова сразу же набросились политики разных уровней. В Госдуме и Совете Федерации в уничижительных выражениях охарактеризовали доктрину Крупнова.

Мэр Москвы Сергей Собянин иронично назвал идею перенести столицу «гениальной», а также раскритиковал её.

Даже некоторые члены Общественной палаты выступили против такого переноса.

Сам Крупнов, который кстати является автором множества работ по различным проблемам развития России, указал Собянину, что его предложение вполне серьезно и он готов его аргументировать.

«На странице Собянина «ВКонтакте» предложил мэру Москвы провести в прямом эфире дебаты по проблеме отношения Москвы и остальной России, по проблеме размосквичивания и переноса столицы за Урал», — написал Крупнов на своей странице в «ВКонтакте».