Красноярск, 20 августа, 2017, 12:07 — ИА Регнум. В городе Красноярске в связи с выпадением большого количества осадков и возможной угрозой жизни горожан введён режим чрезвычайной ситуации. Об этом ИА REGNUM сообщили сегодня, 20 августа, в мэрии Красноярска.

Скриншот со страницы группы «Я люблю Красноярск». Vk.com Горожане пересаживаются на лодки

Решение о введении режима ЧС глава города Эдхам Акбулатов принял на заседании оперативного штаба комиссии по чрезвычайной ситуации. Ливень обрушился на город накануне ночью. С 4 до 11 часов утра по местному времени в Красноярске выпало 44 миллиметра осадков, еще 14 миллиметров ожидается в течение суток, сообщили в гидрометцентре. Месячная норма осадков — 68 миллиметров.

В городе работает вся откачивающая техника муниципальных предприятий (16 единиц) и четыре мотопомпы. Привлечена техника пожарных частей. По данным МЧС, последствия ливня устраняют 102 спасателя. Привлечено до 30 единиц дополнительной техники компаний «Краском», «Автоспецбаза», управления железной дороги, МЧС.

Скриншот со страницы группы «Я люблю Красноярск». Vk.com В Красноярске объявили режим ЧС из-за мощного ливня

Службам ГО и ЧС, а также администрациям районов поручено подготовить места для возможной эвакуации людей. По информации оперативных служб, в нескольких районах города начались перебои с электричеством, которые коснулись более 80 домов.

В 85 домах дождевыми водами подтопило кровли и подвалы. В четырех школах и 12 детских садах подтопило подвалы, произошло подтекание по фасадам. Из строя вышла электроподстанция краевой клинической больницы, однако вскоре электроснабжение в медучреждении было восстановлено.

Подтоплено полностью или частично 13 домов в Железнодорожном и Октябрьском районах. Троих красноярцев эвакуировали и поместили в санатории «Лесной». К приёму пострадавших готовы социальная гостиница «Родник» и другие объекты.

Подтоплено 43 участка дорог. Полностью закрыты для движения пешеходов все подземные переходы. На десяти улицах в Покровке, Николаевке и микрорайоне Ботанический ограничено движение транспорта. Из-за осадков полностью прекращено движение троллейбусов и трамваев, проинформировали в мэрии.

По словам губернатора Красноярского края Виктора Толоконского, зафиксированы подтопления частных домов, подвалов и дорожного полотна улиц, находящихся в низинах. Пострадавших нет.

«Рано утром были мобилизованы все коммунальные и спасательные службы. Воду откачивают около 40 единиц техники, в том числе специальная техника МЧС. Есть решения по недопущению замыкания на электрических сетях. В местах, где необходима откачка воды, подача электроэнергии временно прекращена. В первую очередь, откачка воды производится в подземных переходах и путепроводах. В Красноярске объявлена чрезвычайная ситуация, это позволяет нам мобилизовать большее число техники и всех необходимых ресурсов. Большой объём работ будет проведен в воскресенье (20 августа — прим. ред.). Если потребуется, ликвидация последствий ливней продолжится ночью. Гражданам, чьи домовладения пострадали, будет оказана поддержка», — подчеркнул Толоконский.

В краевом главке МЧС ИА REGNUM сообщили, что движение по дорогам города осложнено. Водителям в ведомстве посоветовали по возможности не выезжать на дороги города.

«На данный момент ситуация в городе стабилизируется, однако все оперативные службы города продолжают работать в усиленном режиме», — прокомментировали в МЧС.

В ГУ МВД России по Красноярскому краю ИА REGNUM сообщили, что из-за сбоев работы подстанций в городе не работают 26 светофоров. На наиболее аварийных участках, а также в местах подземных переходов дополнительно выставлены наряды ДПС. На улицы города выведены дополнительные наряды из числа госавтоинспекторов и сотрудников отделов полиции. Организована охрана общественного порядка и имущества граждан в районе домов, попавших под затопление. Проводится комплекс мероприятий, направленных на недопущение нарушений правил дорожного движения, уточнили в полиции.

24.мвд.рф Из-за ливня осложнено движение на дорогах Красноярска

Весь личный состав Госавтоинспекции Красноярска был поднят по тревоге в связи со сложными погодными условиями.

Мощные многочасовые ливни, накрывшие Красноярск, горожане активно обсуждают в соцсетях. «Поплыли, дорогие красноярцы», — пошутил подписчик группы «Я люблю Красноярск» в соцсети «ВКонтакте». Кто-то из горожан сравнил Красноярск с Венецией. Ещё один пользователь добавил, что не понимает, почему «после каждого более-менее сильного дождя наш город превращается в Венецию»: «Дождь даже не сутки идёт, а уже катастрофа на дорогах!»

Подписчица группы «ЧП Красноярск» рассказала, что вода «заходит» даже в подъезды. Другие подписчики отмечают, что некоторые лужи в Красноярске настолько огромные и глубокие, что в них можно купаться.