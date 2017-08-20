«Поплыли, дорогие красноярцы»: режим ЧС из-за ливня объявили в Красноярске
Красноярск, 20 августа, 2017, 12:07 — ИА Регнум. В городе Красноярске в связи с выпадением большого количества осадков и возможной угрозой жизни горожан введён режим чрезвычайной ситуации. Об этом ИА REGNUM сообщили сегодня, 20 августа, в мэрии Красноярска.
Решение о введении режима ЧС глава города Эдхам Акбулатов принял на заседании оперативного штаба комиссии по чрезвычайной ситуации. Ливень обрушился на город накануне ночью. С 4 до 11 часов утра по местному времени в Красноярске выпало 44 миллиметра осадков, еще 14 миллиметров ожидается в течение суток, сообщили в гидрометцентре. Месячная норма осадков — 68 миллиметров.
В городе работает вся откачивающая техника муниципальных предприятий (16 единиц) и четыре мотопомпы. Привлечена техника пожарных частей. По данным МЧС, последствия ливня устраняют 102 спасателя. Привлечено до 30 единиц дополнительной техники компаний «Краском», «Автоспецбаза», управления железной дороги, МЧС.
Службам ГО и ЧС, а также администрациям районов поручено подготовить места для возможной эвакуации людей. По информации оперативных служб, в нескольких районах города начались перебои с электричеством, которые коснулись более 80 домов.
В 85 домах дождевыми водами подтопило кровли и подвалы. В четырех школах и 12 детских садах подтопило подвалы, произошло подтекание по фасадам. Из строя вышла электроподстанция краевой клинической больницы, однако вскоре электроснабжение в медучреждении было восстановлено.
Подтоплено полностью или частично 13 домов в Железнодорожном и Октябрьском районах. Троих красноярцев эвакуировали и поместили в санатории «Лесной». К приёму пострадавших готовы социальная гостиница «Родник» и другие объекты.
Подтоплено 43 участка дорог. Полностью закрыты для движения пешеходов все подземные переходы. На десяти улицах в Покровке, Николаевке и микрорайоне Ботанический ограничено движение транспорта. Из-за осадков полностью прекращено движение троллейбусов и трамваев, проинформировали в мэрии.
По словам губернатора Красноярского края Виктора Толоконского, зафиксированы подтопления частных домов, подвалов и дорожного полотна улиц, находящихся в низинах. Пострадавших нет.
«Рано утром были мобилизованы все коммунальные и спасательные службы. Воду откачивают около 40 единиц техники, в том числе специальная техника МЧС. Есть решения по недопущению замыкания на электрических сетях. В местах, где необходима откачка воды, подача электроэнергии временно прекращена. В первую очередь, откачка воды производится в подземных переходах и путепроводах. В Красноярске объявлена чрезвычайная ситуация, это позволяет нам мобилизовать большее число техники и всех необходимых ресурсов. Большой объём работ будет проведен в воскресенье (20 августа — прим. ред.). Если потребуется, ликвидация последствий ливней продолжится ночью. Гражданам, чьи домовладения пострадали, будет оказана поддержка», — подчеркнул Толоконский.
В краевом главке МЧС ИА REGNUM сообщили, что движение по дорогам города осложнено. Водителям в ведомстве посоветовали по возможности не выезжать на дороги города.
«На данный момент ситуация в городе стабилизируется, однако все оперативные службы города продолжают работать в усиленном режиме», — прокомментировали в МЧС.
В ГУ МВД России по Красноярскому краю ИА REGNUM сообщили, что из-за сбоев работы подстанций в городе не работают 26 светофоров. На наиболее аварийных участках, а также в местах подземных переходов дополнительно выставлены наряды ДПС. На улицы города выведены дополнительные наряды из числа госавтоинспекторов и сотрудников отделов полиции. Организована охрана общественного порядка и имущества граждан в районе домов, попавших под затопление. Проводится комплекс мероприятий, направленных на недопущение нарушений правил дорожного движения, уточнили в полиции.
Весь личный состав Госавтоинспекции Красноярска был поднят по тревоге в связи со сложными погодными условиями.
Мощные многочасовые ливни, накрывшие Красноярск, горожане активно обсуждают в соцсетях. «Поплыли, дорогие красноярцы», — пошутил подписчик группы «Я люблю Красноярск» в соцсети «ВКонтакте». Кто-то из горожан сравнил Красноярск с Венецией. Ещё один пользователь добавил, что не понимает, почему «после каждого более-менее сильного дождя наш город превращается в Венецию»: «Дождь даже не сутки идёт, а уже катастрофа на дорогах!»
Подписчица группы «ЧП Красноярск» рассказала, что вода «заходит» даже в подъезды. Другие подписчики отмечают, что некоторые лужи в Красноярске настолько огромные и глубокие, что в них можно купаться.