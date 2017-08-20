Хабаровск, 20 августа, 2017, 11:59 — ИА Регнум. В центре Хабаровская в результате черепно-мозговой травмы скончался чемпион мира и Европы по пауэрлифтингу Андрей Драчев. Об этом сегодня, 20 августа, сообщает пресс-служба Следственного комитета Российской Федерации по Хабаровскому краю.

Убийство

Сообщается, что в одном из кафе в центре Хабаровска между двумя посетителями произошла драка. Инцидент произошел около 7:00 утра 20 августа по местному времени (00:00 мск).

В результате полученных травм один из участников драки скончался. Это был Драчев. Причиной смерти стала черепно-мозговая травма.

Убийца скрылся с места преступления. Его личность уже установлена правоохранительными органами. Проводятся оперативно-разыскные мероприятия, направленные на его задержание.

Про Драчева известно, что он профессионально занимался спортом и был чемпионом мира и Европы по пауэрлифтингу.

Следственные органы возбудили уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего»).