Тель-Авив, Израиль, 20 августа, 2017, 11:13 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин может встретиться с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху 23 августа в Сочи (Краснодарский край). Об этом сегодня, 20 августа, сообщают израильские СМИ.

Kremlin.ru Владимир Путин и Биньямин Нетаньяху

Как пишет газета Jerusalem Post, Путин и Нетаньяху обсудят последние события на Ближнем Востоке. Издание ссылается на источники в канцелярии премьер-министра Израиля.

Уточняется, что одной из наиболее важных тем всех последних встреч Путина с Нетаньяху было регламентирование полетов ВКС РФ и ВВС Израиля в зонах эскалации на Ближнем Востоке.

Напомним, в июле Нетаньяху заявил, что предупреждал о нанесении ударов израильской авиацией по позициям ливанского шиитского движения «Хезболла».

Также Нетаньяху прямо заявил, что пустит в дело армию, если у границ Израиля окажутся иранские войска.