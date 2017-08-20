Ханты-Мансийск, 20 августа, 2017, 10:26 — ИА Регнум. Один из пострадавших в результате резни в центре Сургута (Югра) находится тяжелом состоянии, состояние остальных пострадавших медики оценивают как средней степени тяжести. Об этом сегодня, 20 августа, сообщила журналистам официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

Кровь

Напомним, нападение было совершено днём, 19 августа, в центре Сургута. Местный житель 1998 года рождения, надев маску и вооружившись ножом, напал на прохожих. Он успел порезать семерых человек, прежде чем на место происшествия прибыла полиция.

Стражи порядка ликвидировали нападавшего в ходе задержания, так как он оказал ожесточённое сопротивление.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Следователи проверяют информацию о психическом расстройстве у нападавшего.

«В настоящее время один пострадавший находится в тяжелом состоянии. Состояние остальных оценивается, по предварительным данным, как средней степени тяжести», — рассказала Петренко.

Также она добавила, что по уголовному делу назначены судебно-медицинские экспертизы, медико-криминалистические судебные экспертизы.

Обыски проходят по месту жительства нападавшего.

На данный момент следствие рассматривает все возможные версии совершенного преступления.