Сирийская армия и «Хезболла» ликвидируют анклав ИГ* на границе с Ливаном
Дамаск, 20 августа, 2017, 09:09 — ИА Регнум. Сирийские правительственные войска совместно с подразделениями ливанского шиитского движения «Хезболла» смогли отбить у боевиков террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) 87 квадратных километров территории на сирийско-ливанской границе. Об этом сегодня, 20 августа, сообщает телеканал RT.
Известно, что боевики ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) контролируют район Западного Каламуна на границе с Ливаном общей площадью 155 квадратных километров.
В результате совместной операции сирийской армии и подразделений «Хезболла» удалось освободить от террористов 87 квадратных километров территории.
В ходе наступательной операции сирийским войсками и бойцам «Хезболла» удалось ликвидировать несколько десятков боевиков. Два отряда террористов сдались без боя.
Ранее СМИ сообщили, что боевики ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на сирийско-ливанской границе начали сдаваться в плен движению «Хезболла».