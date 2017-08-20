* ИГ — запрещённая в России организация

Дамаск, 20 августа, 2017, 09:09 — ИА Регнум. Сирийские правительственные войска совместно с подразделениями ливанского шиитского движения «Хезболла» смогли отбить у боевиков террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) 87 квадратных километров территории на сирийско-ливанской границе. Об этом сегодня, 20 августа, сообщает телеканал RT.

Voice of America Солдаты сирийской правительственной армии

Известно, что боевики ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) контролируют район Западного Каламуна на границе с Ливаном общей площадью 155 квадратных километров.

В результате совместной операции сирийской армии и подразделений «Хезболла» удалось освободить от террористов 87 квадратных километров территории.

В ходе наступательной операции сирийским войсками и бойцам «Хезболла» удалось ликвидировать несколько десятков боевиков. Два отряда террористов сдались без боя.

Ранее СМИ сообщили, что боевики ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на сирийско-ливанской границе начали сдаваться в плен движению «Хезболла».