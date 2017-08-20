Вашингтон, 20 августа, 2017, 08:09 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп считает, что протесты иногда могут объединить разделённую страну и сделать её вновь единой. Об этом Трамп написал накануне, 19 августа, в своём Twitter-аккаунте.

Gage Skidmore Дональд Трамп

«Наша великая страна десятилетиями остается разделенной. Иногда нужен протест, чтобы излечиться, и мы излечимся, и будем сильнее, чем когда-либо прежде!» — написал Трамп.

«Я хочу восхищаться многочисленными протестующими в Бостоне, которые высказываются против нетерпимости и ненависти. Наша страна скоро сплотится!» — добавил президент США.

Напомним, 19 августа в Бостоне состоялось шествие. Около 15 тысяч человек прошли по улицам Бостона до центрального городского парка «Коммон», где собрались консервативно настроенные активисты.

Участники массовой акции скандировали лозунги: «Нет Ку-клукс-клану в США», «Сопротивляйтесь фашизму», «Ненависть никогда не сделает Соединенные Штаты великими».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в последнее время в США участились гражданские протесты ультраправых и их противников.