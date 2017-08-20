Якутск, 20 августа, 2017, 07:57 — ИА Регнум. Жители Якутии скупили специально выпущенные карабины «Калашникова». Хотя стоимость оружия немаленькая — 90 тысяч рублей — это не останавливает якутян, передает корреспондент ИА REGNUM. Их можно понять: концерн «Калашников» выпустил партию карабинов ограниченным тиражом, всего 100 экземпляров. Но дело еще и в другом: на оружие нанесена памятная гравировка: «К 100-летию великого снайпера И.Н. Кульбертинова — Пумпээ».

СахаМедиа Карабин в честь юбилея великого снайпера

Само по себе удивительно, что концерн откликнулся на просьбу об изготовлении карабинов. Дело в том, что «Калашников» исчерпал лимит заказов из регионов, но предложению Якутии отказать не смог, об этом рассказал вице-премьер республики, председатель оргкомитета по проведению юбилейных мероприятий Михаил Гуляев. Он рассказал, что идея исходила от главы Якутии Егора Борисова, который лично курирует проведение в 2017 году юбилейных мероприятий, посвященных столетию со дня рождения Ивана Кульбертинова. Очевидно, немалую роль сыграла и известность якутского снайпера. Во время Великой Отечественной войны он лично из снайперской винтовки уничтожил 487 нацистских солдат и офицеров.

В ноябре состоятся основные мероприятия, посвященные юбилею Кульбертинова, — торжественное собрание общественности, выпуск документального фильма, театральная постановка, песенно-литературные конкурсы, книжные и музейные выставки.

Сейчас совместно с общественностью определяется место под будущий памятник снайперу-легенде в черте города Якутска. Скульптура задумана высотой в три метра.

«Мы хотим увековечить имя отца, чтобы молодое поколение выросло на его примере, чтобы дети знали и помнили героев в своих семьях — отцов, дедов, прадедов. Иван Николаевич первый народный герой из коренных малочисленных народов Севера, и мы им гордимся», — рассказал о целях проекта ветеран труда, сын Иван Кульбертинов.