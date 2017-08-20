Сысерть, Свердловская область, 20 августа, 2017, 07:50 — ИА Регнум. В Свердловской области «Сысертский завод художественного фарфора» может обрести шанс на выживание. Региональные власти намерены вписать прорывные проекты Сысертского городского округа в программу «Пятилетка развития», инициатором которой выступил глава региона Евгений Куйвашев.

Teplohod Сысертский фарфор

Врио губернатора оценил как имеющиеся, так и пока нереализованные инвестиционные возможности муниципалитета. По его словам, у Сысерти — большой потенциал.

«Сейчас самое главное — вписать Сысерть в программу «Пятилетка развития». Все программы, которые реализуются в городском округе, должны быть интегрированы в региональные программы. Это и благоустройство городской среды, и развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры, и производство. Мы должны сегодня сделать все по максимуму, чтобы территория успешно развивалась», — сказал министр инвестиций и развития Свердловской области Дмитрий Нисковских.

Прежде всего новую жизнь необходимо вдохнуть в известный далеко за пределами Свердловской области «Сысертский завод художественного фарфора». Судьбой предприятия тесно заинтересован врио губернатора Евгений Куйвашев, сообщили в пресс-службе главы региона.

«Мы приняли решение о восстановлении Сысертского фарфорового завода. Программа минимум — это замена оборудования, максимум — строительство нового здания. Без остановки существующего производства мы построим новые корпуса и разместим здесь современное оборудование. Это бизнес-проект, который потребует серьезных инвестиций», — отметил Евгений Куйвашев.

Уже сейчас уникальному для Среднего Урала и для всей России предприятию власти оказывают поддержку. По поручению Куйвашева реализуется план выхода из кризиса. Идёт погашение долгов, сохраняются рабочие места, а также расширяется ассортимент выпускаемой продукции. В 2017 году планируется включить новые виды изделий предприятия в региональный и федеральный реестры народных художественных промыслов.

Директор завода Александр Трофимов отмечает, что на сегодняшний день уделяется большое внимание популяризации продукции с подглазурной и надглазурной ручной росписью. Среди них кофейные и чайные сервизы, кружки, чайные пары, вазы, салатные наборы, сахарницы, маслёнки, чайники, комплекты столовых принадлежностей, сувениры. Также предприятие выпускает церковную утварь, малую скульптурную и декоративную пластику и эксклюзивные фарфоровые изделия.

В Корпорации развития Среднего Урала отмечают, что оказывают заводу маркетинговую поддержку по выстраиванию грамотной ценовой политики и расширению ассортимента предприятия. В ближайших планах значится создание интернет-магазина.

Также власти региона занимаются развитием и самого города Сысерть.

«Развитие способен обеспечить туризм — здесь великолепный ландшафт, уникальное месторасположение и возможности для активного отдыха. Необходимо благоустраивать улицы Сысерти. Уже сейчас нужно приступать к проектированию, начинать работать», — уверен Евгений Куйвашев.

Отметим, пока туристические возможности Сысерти недооценены. Но у города в этом плане богатый потенциал. Одной из тем для туризма может стать «бажовская». Здесь находится популярный парк «Бажовские места», где представлен не только экологический туризм, но и познавательный. Посетители парка встречаются с героями сказов Бажова. Также в Сысерти расположен музей великого уральского писателя. Индустриальная тема связана с наследием заводчиков Турчаниновых — основных конкурентов Демидовых. В Сысерти сохранился бывший турчаниновский завод, здание казначейства. Туристам показывают старинную плотину, а также дома купцов и заводчиков.

Ещё один направлением развития Сысерти является спорт. В 2016 году здесь по поручению Куйвашева было построено современное здание ДЮСШ по лыжному спорту. Сейчас в этой школе занимаются 300 уральцев, а за 2016 год удалось подготовить 105 спортсменов-разрядников.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Сысертский фарфоровый завод летом 2017 года оказался на грани банкротства. Проблемы на предприятии отмечаются уже несколько лет. В 2015 году Мингосимущества Свердловской области разработало план по выводу уникального предприятия из кризиса. Была необходима модернизация производственных мощностей, износ которых составлял 90%. Требовалось 160 млн рублей инвестиций.

Отметим, ранее в Свердловской области работало два фарфоровых завода. В городе Богдановиче предприятие было закрыто в 2010 году.