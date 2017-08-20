Берлин, 20 августа, 2017, 07:43 — ИА Регнум. Депутат германского бундестага от Левой партии Дитмар Барч заявил, что считает санкции против Российской Федерации абсурдом. Об этом он заявил в интервью таблоиду Bild, опубликованному сегодня, 20 августа.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

Барч прямо сказал, что считает антироссийские санкции ошибкой германского федерального правительства, которое почему-то полагает, что с помощью санкций может чего-то добиться.

«Кто знает Россию, знает о том, что, в ходе Второй мировой войны миллионы людей там погибали от голода и жажды, тот не может всерьез думать, что эти глупые санкции поставят ее на колени», — сказал депутат.

Сами санкции он назвал абсурдом.

Напомним, накануне член партии «Альтернативы для Германии» Александр Гауланд заявил, что Берлин должен признать Крым частью Российской Федерации.

Политик также отметил, что Россия имеет сильное «влияние в Европе», и любые попытки конфронтации с Россией ни к чему хорошему не приведут.

Тем не менее нынешние правящие круги в Германии следуют в фарватере антироссийской политики США. Официально Германия требует от России вернуть Крым Украине и только тогда она обещает отменить санкции.