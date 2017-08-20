* ИГ — запрещённая в России организация

Багдад, 20 августа, 2017, 07:33 — ИА Регнум. Премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади объявил о начале военной операции по освобождению города Талль-Афара от боевиков террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом сегодня, 20 августа, сообщает Sky News Arabia.

Centrcom.mil Солдат армии Ирака ведёт бой

«Пришло время для освобождения Талль-Афара Я говорю террористам, что у них нет иного выбора, кроме как сдаться или быть убитыми», — сказал аль-Абади.

Известно, что иракская армия совместно с так называемой антитеррористической коалицией США долгое время готовила штурм города Талль-Афары, который расположен на границе с Сирией в 50 километрах к западу от Мосула.

15 августа иракская армия объявила о начале нанесения авиаударов по позициям боевиков ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Талль-Афаре, чтобы уничтожить их линии обороны.

Напомним, после того как иракская армия освободила от террористов Мосул, Талль-Афара — это последний крупный оплот ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Ираке.

Стоит отметить, что битва за Мосул продолжалась более полугода и привела к многочисленным жертвам среди гражданского населения.