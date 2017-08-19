Калининград, 20 августа, 2017, 00:03 — ИА Регнум. В Калининградской области сегодня, 19 августа, прошла военно-историческая реконструкция одной из последних битв Первой мировой войны — т.н. «наступление Керенского» летом 1917 года.

Gov39.ru Врио губернатора Алиханов с реконструкторами

Фестиваль открыл врио губернатора Антон Алиханов, процитировавший императора Николая I:

«Наша область, наша земля обильно полита кровью русских солдат. Здесь одерживались великолепные русские победы русского оружия. И нужно помнить то выражение, которое принадлежит нашему императору Николаю I, что там, где был поднят русский флаг, там он и должен оставаться».

(Точная фраза Николая I: «Где раз поднят русский флаг, там он спускаться не должен», сказанная им в середине 19-го века после того, как российский адмирал и исследователь Дальнего Востока Геннадий Невельский без указания сверху основал поселение, которое затем получило название Николаевск-на-Амуре. — ИА REGNUM ).

Известно, что «последний прорыв Керенского» (сражение названо так, потому что Керенский заявил Временному правительству 18 июня 1917 года: «Сегодня великое торжество революции! Русская революционная армия с огромным воодушевлением перешла в наступление») потерпел поражение из-за катастрофического падения дисциплины в русских войсках. Географически битва проходила на территории современной ЗападнойУкраины.

В реконструкции сражения между частями русской и германо-австрийской армий были задействованы около ста человек, включая группу девушек, изображавших участниц женского батальона под командованием одной из первых русских женщин-офицеров Марии Бочкаревой.

Вместе с тем, в этом году реконструкцию посмотрели незначительное число зрителей. По словам руководителя калининградского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Михаила Черенкова, около тысячи человек.

«Ключевая проблема, которая сегодня существует, заключается даже не в доставке реконструкторов из основной части России, а в доставке оружия, боеприпасов», — рассказал журналистам Владислав Кононов, исполнительный директор Российского военно-исторического общества, под патронатом которого проводится фестиваль.

По словам Кононова, достигнута договорённость, что в следующем году форма Первой мировой войны и оружие для реконструкции будут изготавливать в российском эксклаве.