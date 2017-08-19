Анкара, 19 августа, 2017, 23:07 — ИА Регнум. Власти Турции недовольны заявлениями министра иностранных дел Германии Зигмара Габриэля, который обвинил официальную Анкару во вмешательстве в немецкую предвыборную кампанию. Об этом, как передает агентство Anadolu, сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на митинге в провинции Денизли.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Эрдоган

«Кто ты такой, чтобы обращаться к президенту Турции, — обратился к Габриэлю Эрдоган. — Тебе пристало говорить с главой МИД. Знай свое место!».

Эрдоган также вновь обратился к турецкой диаспоре Европы, призвав соотечественников не поддерживать на выборах партии, пытающиеся заработать политические дивиденды на антитурецкой риторике.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 7 августа 2017 г. президент Турции Реджеп Эрдоган обвинил руководство Германии в покровительстве террористам.

«Германия поддерживает только террористов, — заявил Эрдоган, выступая перед членами руководства турецкой провинции Ризе. — Я направил им 4500 личных документов экстремистов, но никакого ответа до сих пор нет».